Российские биатлонисты установили личный антирекорд в Кубке мира

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Российские биатлонисты установили свой антирекорд по числу гонок подряд без наград на этапах Кубка мира.

В женском масс-старте в словенском Поклюке победу одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, пришедшая к финишу 19-й. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Также представители России остались без медалей в мужском масс-старте.

Для российских биатлонистов это 26-я гонка кряду без медалей. Предыдущий антирекорд был установлен в 2016 году.

Ранее сообщалось, что француз Кентен Фийон Майе выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке.