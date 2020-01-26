Российские биатлонисты установили личный антирекорд в Кубке мира
Российские биатлонисты установили свой антирекорд по числу гонок подряд без наград на этапах Кубка мира.
В женском масс-старте в словенском Поклюке победу одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, пришедшая к финишу 19-й. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Также представители России остались без медалей в мужском масс-старте.
Для российских биатлонистов это 26-я гонка кряду без медалей. Предыдущий антирекорд был установлен в 2016 году.
Ранее сообщалось, что француз Кентен Фийон Майе выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке.