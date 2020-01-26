В Ленинградской области открылся самый крупный волейбольный центр в СЗФО

В городе Сосновый Бор открылся самый крупный волейбольный центр на Северо-Западе России.

Торжественная церемония прошла в субботу и началась с парада спортивных команд Ленинградской области по разным видам спорта и показательных выступлений «Команды 47» ― сборной региона.

На церемонии присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель ВПП «Единая Россия» Борис Грызлов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Губернатор Ленинградской сказал, что открытие волейбольной арены в знаменательную дату ― день освобождения Ленинграда от фашистской блокады ― очень символично и радостно.

«Мы построили современный спорткомплекс, где можно проводить состязания по почти всем видам игровым видам спорта, кроме того, тут можно организовывать театральные, культурные, зрелищные мероприятия не только для города, но и для всего региона», ― отметил Александр Дрозденко.

Борис Грызлов поздравил присутствующих с праздником и назвал этот объект лучшим дворцом спорта в Ленинградской области. Он напомнил, что ленинградское «Динамо» занимает стабильное положение в волейбольной супер-лиге. Теперь, с появлением сосновоборского дворца, «Динамо» может бороться за призовые места в российском чемпионате.

Губернатор также рассказал, что в 2020 году в регионе предусмотрено строительство еще 8 новых объектов: реконструкция стадиона «Спартак» в Гатчине; реконструкция тренировочной площадки в поселке Рощино (1 этап: строительство крытой ледовой арены и увеличение трибун); строительство биатлонно-лыжного комплекса в поселке Шапки Тосненского района; строительство здания крытой ледовой арены в Волхове; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Новолисино; строительство многофункциональной спортивной площадки в деревне Бегуницы; строительство плавательного бассейна в поселке Аннино; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом в поселке Бугодощь.

«Все эти объекты строятся для того, чтобы ленинградцы еще больше полюбили спорт, занимались спортом и были здоровы», ― сказал Александр Дрозденко.