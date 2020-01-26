Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

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Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

Спортсменка прошла дистанцию за 3 минуты 27,8 секунды. Второе место занял представительница Словении Анамария Лампич (+0,26), третьей стала американка Джессика Диггинс (+2,44).

Для Непряевой победа первой с 30 декабря 2018 года. В общем зачете Кубка мира представительница России поднялась на вторую строчку, набрав 1087 очков. Лидирует норвежская лыжница Терезе Йохауг (1553 балла).

Девятый этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне с 8 по 9 февраля.

Ранее сообщалось, что Непряева стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира.