Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Спортсменка прошла дистанцию за 3 минуты 27,8 секунды. Второе место занял представительница Словении Анамария Лампич (+0,26), третьей стала американка Джессика Диггинс (+2,44).
Для Непряевой победа первой с 30 декабря 2018 года. В общем зачете Кубка мира представительница России поднялась на вторую строчку, набрав 1087 очков. Лидирует норвежская лыжница Терезе Йохауг (1553 балла).
Девятый этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне с 8 по 9 февраля.
Ранее сообщалось, что Непряева стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира.