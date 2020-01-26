«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере Бэйла

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Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» хочет оформить трансфер вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Об этом сообщает Daily Express.

Как утверждает источник, представители клубов уже начали переговоры по валийцу, за которого «сливочные» просят €40 млн.

Напомним, что соглашение Бэйла с «королевским клубом» истекает летом 2022 года. За «шпор» футболист выступал с 2007 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что наставник лондонского «Челси» остался недоволен игрой команды в Кубке Англии.