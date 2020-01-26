Трусова выполнила каскад из четверного и пяти тройных прыжков перед гала-шоу на ЧЕ

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки перед показательными выступлениями исполнила каскад из четверного лутца и пяти других тройных прыжков. Об этом информирует РИА «Новости».

Перед гала-шоу обладательница бронзовой награды чемпионата Европы-2020 исполнила чистый каскад четверной лутц — тройной тулуп, а также четыре тройных сальхова через ойлер.

Напомним, что золото в соревнованиях завоевала Алена Косторная, а серебряная награда досталась Анне Щербаковов.

Ранее сообщалось, что Косторная позвала подруг по команде на верхнюю ступень пьедестала, чтобы вместе спеть гимн.