Британский футболист скончался накануне матча
Джордан Синнот, игрок британского клуба «Мэтлок Тауна», скончался после участия в драке. Об этом сообщает The Sun.
Футболист был обнаружен без сознания на рыночной площади в Ретфорде, графство Ноттингемшир. Полицейские Великобритании уверены, что травмы полузащитник получил в результате потасовки с участием восьми мужчин и одной женщины.
Синнот был госпитализирован с подозрением на перелом черепа. Реаниматологи приняли все возможные усилия, чтобы спасти игрока «Мэтлок Тауна», однако он скончался на операционном столе.
Известно, что по подозрению в нанесении тяжелых травм задержан 27-летний участник драки. Уже возбуждено уголовное дело об убийстве.
Отметим, что «Мэтлок Таун» выступает в восьмом по силе дивизионе чемпионате Англии.
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