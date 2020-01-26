Сайборг победила Бадд и стала чемпионкой Bellator

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В Инглвуде, США, в ночь с 25 на 26 января по московскому времени прошел турнир по смешанным единоборствам (MMA) Bellator 238, главным событием которого была встреча экс-чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Крис Сайборг Жустину и действующей чемпионки Bellator Джулии Бадд.

Сражение завершилось победой канадской спортсменки, которая отправила бразильянку в четвертом раунде в нокаут. Таким образом, Сайборг отобрала у Бадд чемпионский пояс в женском полулегком весе.

Этот бой стал для Сайборг дебютным в промоушене.

В соглавном поединке турнира Даррион Колдуэлл одержал победу над Адамом Бориксом, заставив своего соперника сдаться в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Кертис Блейдс нокаутировал Джуниора дос Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166.