Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Во встрече третьего раунда четвертая ракетка мира одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным со счетом 6:4, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В следующем круге россиянин сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.
Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $43 031 250.
Ранее сообщалось, что немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Теннис. Australian Open. 3-й круг
Даниил Медведев (Россия) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:4, 6:3, 6:2