Ротенберг готов компенсировать Кокорину недополученные в «Динамо» деньги

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Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг готов компенсировать форварду петербургского «Зенита» Александру Кокорину недополученные в столичном «Динамо» деньги. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если 28-летний нападающий присоединится к черноморскому клубу, то вопрос о компенсации средств, невыплаченных в стане бело-голубых, будет решен в положительную сторону.

«Если по тому спорному моменту остались какие-то вопросы, то мы из обязательно урегулируем. Тогда в «Динамо» менялось руководство, поэтому не исключаю недопонимания со стороны Саши», — сказал Ротенберг.

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