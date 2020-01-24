Краневиттер покинул петербургский «Зенит»
Аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер ушел из петербургского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter.
По информации зарубежных источников, латиноамериканец продолжит карьеру в Мексике.
Напомним, что Краневиттер перешел в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году. В прошлом году он завоевал титул чемпиона России.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, ныне защищающий цвета грозненского «Ахмата», заявил о том, что переезд в Чечню стал для него новым этапом в жизни.
Матиас Краневиттер покидает Санкт-Петербург.— ФК «Зенит»�� (@zenit_spb) January 24, 2020
«Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста.
Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов. pic.twitter.com/eKuut90GNN