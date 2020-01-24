Авербух: равных Алиеву на чемпионате Европы не было

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Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк Сити Илья Авербух прокомментировал выступление российских фигуристов на чемпионате Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, после неудачного проката в исполнении французского спортсмена, сомнений в успехе россиян не было.

«Поздравляю Диму и Артура! Дима находится только в начале своего пути, но уже продемонстрировал программу, равной которых по потенциалу и технике не было. Ее нужно было чисто исполнить, что он и с успехом сделал», — сказал Авербух.

Ранее сообщалось, что тренер серебряного призера чемпионата Европы по фигурному катанию Артура Даниеляна Елена Буялова поведала о схожести с испанцем Хавьером Фернандесом.