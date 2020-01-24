Тренер Даниеляна поведала о схожести с испанцем Фернандесом

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Тренер серебряного призера чемпионата Европы по фигурному катанию Артура Даниеляна Елена Буялова поведала о схожести с испанцем Хавьером Фернандесом, завершившем спортивную карьеру. Об этом сообщает RT.

По ее словам, схожесть с титулованным представителем Пиреней заключается в идентичной пластичности.

«Я сама никогда не ассоциировала Артура с Хави, но в Австрии мне об этом все говорят. Стоило мне приглядеться, как я обнаружила некоторые сходства. Он похож пластикой и способен передавать гротескные характеры», — сказала Буялова.

Ранее сообщалось, что известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о титулованном тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.