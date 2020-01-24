Бывший скаут: «Спартак» мог приобрести Салаха, Мане и Мареза

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Бывший скаут столичного «Спартака» Алексей Аверьянов заявил об игроках, которые мог приобрести московский клуб. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, в какой-то момент в уголке кабинета, где находился селекционный отдел, даже была «стена плача». Так размещались фотографии игроков, находившихся в шаге от перехода в стан самого титулованного клуба страны, но в последний момент так и не перешедшие.

Среди таких футболистов были нападающий «Базеля» Мохаммед Салах (ныне выступающий за «Ливерпуль»), Рияд Марез и Садио Мане (оба играют в АПЛ)

Ранее сообщалось, что нападающий «Млады-Болеслав» и сборной России Николай Комличенко отправился на медосмотр в московское «Динамо».