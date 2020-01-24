Тарасова назвала выдающейся победу Алиева на чемпионате Европы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/700/12868700/RIAN_6073164.HR-pic905-895x505-12509.jpg">

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о победе российского фигуриста Дмитрия Алиева на чемпионате Европы — 2020, передает Sport24.

20-летний россиянин впервые в своей карьере завоевал золотую награду европейского первенства. Сумма за два проката у Алиева составила 272,89 балла.

«Это выдающееся катание и результат. Можно лучше всегда, но я очень довольна тем, как Алиев распорядился своим катанием. Видно было, что он собран, идет наверх и ничего не отдаст», — заявила Тарасова.

Примечательно, что серебро выиграл еще один представитель России — Артур Даниелян.

Ранее Алиев поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы.