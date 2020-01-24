Защитник «Ливерпуля» установил два уникальных достижения
Капитан «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд установил два уникальных достижения, сообщает Squawka.
В матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) Александер-Арнольд отдал результативную передачу, которая стала для него десятой в текущем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, защитник стал первым игроком в истории «Ливерпуля», который выступал в роли ассистента не менее десяти раз в двух сезонах подряд.
Примечательно, что игрок также стал первым защитником в чемпионате Англии, который установил такое достижение.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ.