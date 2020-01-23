Отец Фабьена Клода без вести пропал в горах Канады

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Жиль Клод, отец французских биатлонистов Фабьена, Эмильена и Флорана Клода без вести пропал в Канаде. Об этом сообщает Lejsl.

Мужчина в составе группы из восьми человек и гида пошли в горы северного Квебека, Канада. Известно, что вчера, вечером 22 января, снегоходы провалились под лед. Из воды удалось выбраться только троим. Гид скончался уже через несколько часов после происшествия. Остальных до сих пор не нашли. Их поиски продолжаются.

Теперь биатлонистам предстоит вернуться домой с этапа Кубка мира в Поклюке, Словения.

Ранее биатлонный тренер Анатолий Хованцев счел российскую сборную конкурентной.