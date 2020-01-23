Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком

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Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина рассказала о решении продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, передает РИА «Новости».

Напомним, что в настоящее время между специалистом и клубом действует соглашение, рассчитанное до лета этого года. На тренерский мостик петербуржцев наставник взошел в мае 2018 года. Под его руководством в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России. В сезоне-2019/20 сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу национального первенства.

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