Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком
Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина рассказала о решении продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, передает РИА «Новости».
Напомним, что в настоящее время между специалистом и клубом действует соглашение, рассчитанное до лета этого года. На тренерский мостик петербуржцев наставник взошел в мае 2018 года. Под его руководством в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России. В сезоне-2019/20 сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу национального первенства.