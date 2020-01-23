Президент IWF отстранен в связи с обвинениями в фильме ARD

<img src="//img.gazeta.ru/files3/462/12887462/RTS1K7FG-pic905-895x505-55502.jpg">

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов рассказал об отстранении главы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна, передает РИА «Новости».

По словам президента отечественной организации, Аян был отстранен на 90 дней в связи с ожиданием внутреннего расследования в IWF. Главу международной организации подозревают в создании «культа коррупции» и покрывательстве допинга на протяжении десятилетий. Документальный фильм с подобными обвинениями был представлен каналом ARD.

«Временным президентом исполком IWF утвердил Урсулу Папандреа из Федерации тяжелой атлетики США. Уже создана комиссия для того, чтобы организовать расследования», — рассказал Агапитов.

Напомним, что 80-летний Аян занимает руководящие должности в IWF с 1970 года и является президентом федерации с 2000 года.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию.