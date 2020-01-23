Отец Хабиба назвал «муляжом» бой Макгрегор — Серроне

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник непобежденного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, высказался о поединке экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора с ветераном ММА Дональдом Серроне.

Нурмагомедов-старший заявил, что противостояние могло носить договорной характер.

«Это был не бой, а муляж. Мы же знаем, как дерется Серроне. А это совсем не было похоже на бой. UFC во что бы то ни стало надо было вернуть Конора. А как? Победой. И теперь мы должны давать ему реванш? С чего бы это? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник дал ему тяжелый бой или выигрывает. А у нас не было даже пяти раундов», — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».

Напомним, что 19 января ирландец за 40 секунд нокаутировал Ковбоя на UFC 246 и вернулся в титульную гонку.

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