Нурмагомедов объявил имя нового соперника Махачева
Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и тренер Ислама Махачева Абдулманап Нурмагомедов объявил имя нового соперника последнего.
Им станет бразильский спортсмен Диего Ферейра ;об этом информирует «Чемпионат», взявший интервью у Нурмагомедова.
По его словам, предстоящий бой пройдет в Бразилии. Точной даты, когда состоится противостояние, пока нет.
Ранее сообщалось, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет организовать сражение ирландского бойца UFC Конора Макгрегора с обладателем чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) полусредневеса Теренса Кроуфорда.