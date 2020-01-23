Нурмагомедов объявил имя нового соперника Махачева

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Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и тренер Ислама Махачева Абдулманап Нурмагомедов объявил имя нового соперника последнего.

Им станет бразильский спортсмен Диего Ферейра ;об этом информирует «Чемпионат», взявший интервью у Нурмагомедова.

По его словам, предстоящий бой пройдет в Бразилии. Точной даты, когда состоится противостояние, пока нет.

Ранее сообщалось, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет организовать сражение ирландского бойца UFC Конора Макгрегора с обладателем чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) полусредневеса Теренса Кроуфорда.