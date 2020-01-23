Главу Международной федерации тяжелой атлетики отстранили от работы

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Глава Международной федерации тяжелой атлетики Тамаша Аяна отстранили от работы в связи с проведением расследования его деятельности на посту главы организации. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на журналиста Ника Баттлера.

Решение об отстранении было принято во время заседания исполнительного комитета организации, которое состоялась в начале января в катарской Дохе.

Временно исполняющей обязанности главы федерации станет американка Урсула Папандреа.

Ранее сообщалось, что отечественный фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, прокомментировал прокат в короткой программе на чемпионате Европы