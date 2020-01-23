Стала известна причина неудачного выступления Самарина на ЧЕ

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Стала известна причина неудачного выступления российского фигуриста Александра Самарина в короткой программе на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в Австрии.

По словам наставника Инны Гончаренко, Самарин повредил перед стартом ботинки, поэтому выступает на континентальном первенстве в новой паре обуви.

«Его ошибки во время исполнения четверных прыжков связаны с техникой. Он не смог приспособиться к новой паре, это наиболее вероятная причина неудачного проката», — заявила Гончаренко в интервью RT.

Ранее сообщалось, что экс-фигуристка Юка Кавагути раскрыла секрет популярности действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в Японии.