Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ

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Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.

Первую позицию занимает пара Анастасия Бойкова/Дмитрий Козловский, которые за свое выступление получили от судей 82,34 балла. Данный результат является новым мировым рекордом.

Вторую строчку перед произвольной программой застолбила пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. На их счету 74,92 балла.

На третьем месте расположилась пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Они набрали 73,5 балла.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались недовольны своим прокатом в короткой программе на чемпионате Европы.