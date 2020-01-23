Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ
Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Первую позицию занимает пара Анастасия Бойкова/Дмитрий Козловский, которые за свое выступление получили от судей 82,34 балла. Данный результат является новым мировым рекордом.
Вторую строчку перед произвольной программой застолбила пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. На их счету 74,92 балла.
На третьем месте расположилась пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Они набрали 73,5 балла.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались недовольны своим прокатом в короткой программе на чемпионате Европы.