Фигуристы Бойкова и Козловский установили мировой рекорд
Отечественные фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в Австрии.
Российская пара по итогам проката набрала 82,34 балла, что теперь является лучшим результатом в истории этого вида спорта.
Предыдущее мировое достижение принадлежало спортсменам из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуном, которые за выступление на японском этапе Гран-при получили от судей 81,27 балла.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова жестко раскритиковала организаторов чемпионата Европы по фигурному катанию.