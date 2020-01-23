Пахноцкая объяснила решение WADA о закрытии московской лаборатории
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Мария Пахноцкая объяснила решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о закрытии московской лаборатории. Об этом сообщает Sport24.
По ее словам, эксперты не уверены в том, что допинг-пробы, находящиеся в ведении московской лаборатории, окажутся в неизменном состоянии.
Также Пахноцкая заявила, что. угроза приостановки деятельности нависла еще в сентябре прошлого года, когда были получены два специальных отчета.
Ранее сообщалось, что глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал решение WADA приостановить деятельность московской лаборатории.