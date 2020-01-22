«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/579/12490579/RTX6SLT8-pic905-895x505-65549.jpg">

В очередном матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли».

Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей со счетом 0:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Крис Вуд и Джей Родригес.



После этой победы «Бернли» набрал 30 очков и поднялся на 13-ую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера сохранили за собой пятую позицию; в их активе 34 набранных балла.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал возможный переход нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в стан южан.