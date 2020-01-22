«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ
В очередном матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли».
Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей со счетом 0:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Крис Вуд и Джей Родригес.
После этой победы «Бернли» набрал 30 очков и поднялся на 13-ую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера сохранили за собой пятую позицию; в их активе 34 набранных балла.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал возможный переход нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в стан южан.