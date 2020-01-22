Глава РУСАДА: решение о приостановке работы лаборатории было ожидаемым

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) приостановить деятельность московской лаборатории. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, до сих пор остается открытым вопрос об изменении базы данных, поэтому решение о приостановке работы московской лаборатории было ожидаемым.

Ганус заявил, что теперь анализ биоматериалов отечественных спортсменов будут производиться за рубежом.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) высказалась о решении трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене пропустить турнир «Русская зима».