Экс-игроку «Севильи» грозит 10 лет тюрьмы за участие в ДТП, унесшем 2 жизни

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Бывший игрок испанской «Севильи» Жоао Малек может оказаться за решеткой. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Мексиканца ожидает срок лишения свободы на десять лет за то, что на родине стал виновником дорожно-транспортного происшествия. тогда в результате аварии погибло два человека — Мария Фернанда Пенья и Алехандро Кастро. Пара направлялась на вечеринку в честь их грядущего бракосочетания. Во время расследования правоохранительные органы решили поместить футболиста под стражу.

Однако после того, как родственники погибших смогли доказать, что Малек превысил скорость на 35 км/ч, находясь при этом в нетрезвом виде, вероятность того, что экс-игрок «Севильи» может оказаться в тюрьме, повышается.

Напомним, что 20-летний Малек считался одним из самых перспективных игроков Мексики. На правах аренды игрок «Сантоса Лагуны» выступал за «Севилью» и «Порту».

Ранее сообщалось, что футболист тульского «Арсенала» восьмой год учится на юриста.