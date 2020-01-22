Серена Уильямс вышла в третий круг Australian Open

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Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

В матче второго тура спортсменка оказалась сильнее 22-летней представительницы Словении Тамары Зиданшек.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 38-летней теннисистки.

За выход в четвертый круг Уильямс поспорит с китаянкой Ван Цян, посеянной под 27-ым номером.

Напомним, что американка побеждала на Australian Open семь раз — в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 и 2017 году.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная под 23-им номером, вылетела с Открытого чемпионата Австралии