Серена Уильямс вышла в третий круг Australian Open
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.
В матче второго тура спортсменка оказалась сильнее 22-летней представительницы Словении Тамары Зиданшек.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 38-летней теннисистки.
За выход в четвертый круг Уильямс поспорит с китаянкой Ван Цян, посеянной под 27-ым номером.
Напомним, что американка побеждала на Australian Open семь раз — в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 и 2017 году.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная под 23-им номером, вылетела с Открытого чемпионата Австралии