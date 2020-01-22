Олимпийский чемпион Фара согласился на перепроверку допинг-проб

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Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции Мо Фара согласился на перепроверку допинг-проб. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, никаких вопросов возможность спонтанной проверки допинг-проб на наличие запрещенных веществ сон стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) у него не вызывает. Он согласился на повторную проверку собранных данных.

Напомним, что имя Фары упоминалось в докладе Британской антидопинговой организации (UKAD), после чего была инициирована проверка его проб.

Ранее сообщалось, что в Международной ассоциации студенческого спорта (FISU) поделились мнением о назначении Олега Матыцина на пост министра спорта.