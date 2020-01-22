«Спартак» выплатил более €1 миллиона Джано за расторжение контракта

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Московский «Спартак» выплатил более €1 миллиона грузинскому полузащитнику Джано Ананидзе за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, 27-летний игрок получил половину от тех денег, которые он мог бы получить, проработав в команде до окончания своего трудового соглашения.

Напомним, что Джано провел в «Спартаке» 146 матчей, в которых забил 16 мячей.

Ранее сообщалось, что почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что ведомство признало нелегитимным досрочные выборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ)