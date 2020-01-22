«Спартак» выплатил более €1 миллиона Джано за расторжение контракта
Московский «Спартак» выплатил более €1 миллиона грузинскому полузащитнику Джано Ананидзе за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, 27-летний игрок получил половину от тех денег, которые он мог бы получить, проработав в команде до окончания своего трудового соглашения.
Напомним, что Джано провел в «Спартаке» 146 матчей, в которых забил 16 мячей.
Ранее сообщалось, что почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что ведомство признало нелегитимным досрочные выборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ)