15-летняя теннисистка Гауфф вышла в следующий раунд Australian Open

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15-летняя представительница Соединенных штатов Америки Кори Гауфф стала участницей третьего раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open.

Теннисистка в матче второго круга обыграла Сорану Кирстей, представляющую Румынию. Встреча длилась 2 часа 6 минут и завершилась победой американки со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

В следующем круге Гауфф померится силами с действующей чемпионкой турнира японкой Наоми Осакой, посеянной под третьим номером.



Напомним, что представительница Страны восходящего Солнца в матче второго раунда оказалась сильнее китаянки Чжэн Сайсай.



Ранее Александрова пробилась в третий круг Australian Open.