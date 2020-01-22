15-летняя теннисистка Гауфф вышла в следующий раунд Australian Open
15-летняя представительница Соединенных штатов Америки Кори Гауфф стала участницей третьего раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open.
Теннисистка в матче второго круга обыграла Сорану Кирстей, представляющую Румынию. Встреча длилась 2 часа 6 минут и завершилась победой американки со счетом 4:6, 6:3, 7:5.
В следующем круге Гауфф померится силами с действующей чемпионкой турнира японкой Наоми Осакой, посеянной под третьим номером.
Напомним, что представительница Страны восходящего Солнца в матче второго раунда оказалась сильнее китаянки Чжэн Сайсай.
Ранее Александрова пробилась в третий круг Australian Open.