Джокович стал участником третьего круга Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович стал участником третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open, обыграв японского спортсмена Тацуму Ито.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась уверенной победой Джоковича со счетом 6:1, 6:4, 6:2.
Соперником серба в следующем раунде соревнований станет еще один представитель Страны восходящего Солнца Йосихито Никиока. Он в своем матче второго круга оказался сильнее британского теннисиста Дэниэла Эванса. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4.
в пользу японца.
Ранее обыгравшая Шарапову теннисистка оценила стиль игры россиянки.