Джокович стал участником третьего круга Australian Open

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Сербский теннисист Новак Джокович стал участником третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open, обыграв японского спортсмена Тацуму Ито.



Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась уверенной победой Джоковича со счетом 6:1, 6:4, 6:2.

Соперником серба в следующем раунде соревнований станет еще один представитель Страны восходящего Солнца Йосихито Никиока. Он в своем матче второго круга оказался сильнее британского теннисиста Дэниэла Эванса. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4.

в пользу японца.

Ранее обыгравшая Шарапову теннисистка оценила стиль игры россиянки.