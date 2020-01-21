«Сочи» объявил о переходе Кокорина

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В официальном Twitter-аккаунте «Сочи» было опубликовано сообщение о переходе нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Известно, что 28-летний форвард проведет в стане южан остаток сезона-2019/20 на правах аренды.

Напомним, что в 2018 году Кокорин стал участником двух драк в центре столицы из-за чего около года провел в местах лишения свободы. В сентябре 2019 года он досрочно был освобожден, после чего подписал новый контракт с «Зенитом». Однако Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать игрока для участия в чемпионате России. В связи с чем, петербуржцы планируют повторить процедуру этим зимним межсезоньем.

Ранее сообщалось, что Кокорин проведет остаток сезона в «Сочи».