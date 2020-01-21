«Сочи» объявил о переходе Кокорина
В официальном Twitter-аккаунте «Сочи» было опубликовано сообщение о переходе нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Известно, что 28-летний форвард проведет в стане южан остаток сезона-2019/20 на правах аренды.
Напомним, что в 2018 году Кокорин стал участником двух драк в центре столицы из-за чего около года провел в местах лишения свободы. В сентябре 2019 года он досрочно был освобожден, после чего подписал новый контракт с «Зенитом». Однако Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать игрока для участия в чемпионате России. В связи с чем, петербуржцы планируют повторить процедуру этим зимним межсезоньем.
Ранее сообщалось, что Кокорин проведет остаток сезона в «Сочи».
Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 21 января 2020 г.