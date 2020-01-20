Сборная России по хоккею разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских Игр
Юниорская сборная России по хоккею нанесла разгромное поражение команде Дании в заключительном матче группового этапа юношеских Олимпийских игр.
Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков.
Российская команда заняла первое место в группе и вышла в полуфинал турнира.
Зимние юношеские Олимпийские игры проходят в швейцарской Лозанне.
Ранее сообщалось, что сборная России уверенно победила Канаду на юношеских Олимпийских играх.
Юношеские Олимпийские игры. Хоккей. Группа B. 2-й тур
Россия — Дания — 9:0 (3:0, 3:0, 3:0).