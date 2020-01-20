Тренер Хабиба рассказал о реванше с Конором

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Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался по поводу возможности реванша его подопечного с бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора, передает РИА «Новости».

Напомним, что о желании провести бой заявил президент организации Дэна Уайт на презентации после турнира UFC 246, главным событием которого было сражение ирландца с американцем Дональдом Серроне. Макгрегор нокаутировал соперника за 40 секунд. До этого он выходил в октагон лишь осенью 2018 года. Тогда он уступил в четвертом раунде болевым приемом россиянину.

Мендес заявил, что не удивлен намерениями Уайта провести реванш, так как он будет одним из крупнейших в смешанных единоборствах (MMA) и побьет рекорды среди наиболее денежных поединков. Но в данный момент Нурмагомедов нацелен на бой с американцем Тони Фергюсоном, который пройдет 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке, США.

«В данный момент Хабиб не интересуется разговорами о следующем противнике. Он полностью сосредоточен на Тони», — заявил тренер.

Ранее соперник Макгрегора был выписан из больницы.