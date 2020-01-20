Шестеркин стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Игорь Шестеркин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Первой звездой был признан форвард «жакетов» Оливер Бьеркстранд, оформивший дубль в ворота россиянина.
Вторым в списке лучших по итогам игры стал вратарь гостей Матис Кивлениекс.
Ранее сообщалось, что главный тренер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Трое выразил уверенность в том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.