Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» над «Пармой»

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В матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» оказался сильнее «Пармы».

Встреча прошла в Турине на арене «Альянс Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил португальский нападающий Криштиану Роналду.

У проигравшей команды единственный гол забил Андреас Корнелиус.

Этот успех помог подопечным итальянского специалиста Маурицио Сарри оторваться от ближайшего преследователя в лице миланского «Интера» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий провел встречу с хавбеками белградского «Партизана» Бибрасом Натхо и Зораном Тошичем.