Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» над «Пармой»
В матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» оказался сильнее «Пармы».
Встреча прошла в Турине на арене «Альянс Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил португальский нападающий Криштиану Роналду.
У проигравшей команды единственный гол забил Андреас Корнелиус.
Этот успех помог подопечным итальянского специалиста Маурицио Сарри оторваться от ближайшего преследователя в лице миланского «Интера» на четыре очка.
Ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий провел встречу с хавбеками белградского «Партизана» Бибрасом Натхо и Зораном Тошичем.