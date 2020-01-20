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Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» не проигрывает дома в чемпионате Англии более тысячи дней.

Мерсисайдская команда установила это достижение после победы в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) над принципиальным соперником «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Последний раз команда под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа проигрывала на «Энфилде» в апреле 2017 года лондонскому «Кристал Пэлас» (1:2).

В настоящее время «Ливерпуль» с большим отрывом идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «красных» 64 очка после 22 игр.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу матча 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем»