Бывший соперник Макгрегора намекнул на договорной характер его боя с Серроне

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас остался недоволен поединком между ирландцем Конором Макгрегором и представителем США Дональдом Серроне.

Бой прошел на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246 в Лас-Вегасе и завершился победой экс-чемпиона промоушена нокаутом спустя 40 секунд.

«Все это дерьмо — фейк», — написал Диас в Twitter.

Пост бывшего соперника Макгрегора уже набрал 28 тысяч лайков.

Ранее глава UFC Дана Уайт назвал бредом разговоры о том, что Серроне поддался ирландцу.