Бывший соперник Макгрегора намекнул на договорной характер его боя с Серроне
Американский боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас остался недоволен поединком между ирландцем Конором Макгрегором и представителем США Дональдом Серроне.
Бой прошел на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246 в Лас-Вегасе и завершился победой экс-чемпиона промоушена нокаутом спустя 40 секунд.
«Все это дерьмо — фейк», — написал Диас в Twitter.
Пост бывшего соперника Макгрегора уже набрал 28 тысяч лайков.
Ранее глава UFC Дана Уайт назвал бредом разговоры о том, что Серроне поддался ирландцу.
This shits alll fake— Nathan Diaz (@NateDiaz209) 19 января 2020 г.