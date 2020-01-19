Гол Ковальчука помог «Монреалю» победить «Вегас»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» обыграл «Вегас Голден Найтс».
Встреча прошла а Монреале на арене «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков со счетом 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бретт Кулак и Илья Ковальчук, а две шайбы на свой лицевой счет оформил Ник Казинс.
У проигравшей команды шайбы забросили Джонатан Маршессо, Пол Штястны, Макс Пасиоретти и Райлли Смит.
Победу «Канадиенс» в серии буллитов принес Томаш Татар.
Ранее сообщалось, что вратарь клуба «Флорида Пантерз» и сборной России Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков и стал первой звездой матча регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз».