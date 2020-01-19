Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».
Встреча прошла в Детройте и завершилась победой гостей со счетом 1:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Писик, Денис Мальгин, Александр Барков и Евгений Дадонов.
Стоит отметить, что российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский провел отличный матч, в котором отразил 27 из 28 бросков по собственным воротам.
Единственную шайбу у «Детройта» на свой лицевой счет оформил Дилан Ларкин.
Ранее сообщалось, что супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская показала, как ее сын Сергей радовался хет-трику отца в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».