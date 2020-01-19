Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в Детройте и завершилась победой гостей со счетом 1:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Писик, Денис Мальгин, Александр Барков и Евгений Дадонов.

Стоит отметить, что российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский провел отличный матч, в котором отразил 27 из 28 бросков по собственным воротам.

Единственную шайбу у «Детройта» на свой лицевой счет оформил Дилан Ларкин.

Ранее сообщалось, что супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская показала, как ее сын Сергей радовался хет-трику отца в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».