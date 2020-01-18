Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» отыграться с 1:4 и обыграл «Айлендерс»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» встретился на своей площадке с «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась со счетом 4:6 в пользу столичной команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счет был открыт на 11-й минуте благодаря точному броску форварда Александра Овечкина. Этот гол стал 690-м в НХЛ. Также голы на свой счет записали нападающие «островитян» Брок Нельсон и Кейси Сизикас.

Преимущество в счете столичной команде удалось увеличить за следующие 20 минут благодаря заброшенным шайбам форварда Джордана Эберле и защитника Девона Тэйвза.

На старте третьего периода «столичные» сократили разрыв до минимума усилиями Карла Хагелина и оформившего дубль Овечкина. Однако к 55-й минуте хозяевам удалось восстановить паритет за счет точного броска Тома Уилсона. Но вскоре Якуб Врана вывел «столичных» вперед, в концовке Овечкин оформил хет-трик.

Ранее Тэйвз спародировал «птичку» Евгения Кузнецова.