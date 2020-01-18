Рублев станет второй ракеткой России
Россиянин Андрей Рублев поднимется на 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В финальной встрече турнира в австралийской Аделаиде спортсмен одержал победу над представителем ЮАР Ллойдом Харрисом (6:3, 6:0). Для россиянина это второй титул кряду на старте сезона.
Рублев обойдет соотечественника Карена Хачанова, который в настоящее время располагается на 16-й строчке.
Ранее сообщалось, что на прошедшей неделе россиянин стал лучшим на турнире в Дохе.