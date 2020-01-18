Рублев станет второй ракеткой России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/576/10874576/2017-08-31T205210Z_1265508573_NOCID_RTRMADP_3_TENNIS-U-S-OPEN-pic905-895x505-54410.jpg">

Россиянин Андрей Рублев поднимется на 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финальной встрече турнира в австралийской Аделаиде спортсмен одержал победу над представителем ЮАР Ллойдом Харрисом (6:3, 6:0). Для россиянина это второй титул кряду на старте сезона.

Рублев обойдет соотечественника Карена Хачанова, который в настоящее время располагается на 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что на прошедшей неделе россиянин стал лучшим на турнире в Дохе.