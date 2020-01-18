Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Детройт»
В рмаках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» дома проиграл «Питтсбург Пингвинз».
Встреча закончилась победой гостей в овертайме — 2:1. Победный гол себе в актив занес Сидни Кросби.
Стоит отметить, что российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет две результативные передачи.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз» — 1:2 ОТ
1:0 — Задина (Нильсен, Дейли) – 23:29' (5x4),
1:1 — Раст (Малкин, Летанг) – 43:36' (5x4),
1:2 — Кросби – 61:32' (4x3).
Ранее шайба Дадонова помогла «Флориде» одержать победу над «Лос-Анджелесом».