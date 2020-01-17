Заказчиком покушения на Ковачевича был экс-игрок «Реала», сообщает источник

<img src="//img.gazeta.ru/files3/979/12648979/Depositphotos_101039946_l-2015-pic905-895x505-23939.jpg">

Стало известно, кто заказал покушение на бывшего нападающего туринского «Ювентуса» Дарко Ковачевича. Об этом сообщает Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf.

По информации источника, им является бывший защитник мадридского «Реала» Рауль Браво. Утверждается, что доказательств вины футболиста полиция Греции еще не нашла. Одним из мотивов для совершения преступления мог стать тот факт, что Ковачевич мог знать детали организации испанцем договорных матчей на родине. Напомним, что оба игрока выступали за «Олимпиакос» с 2007 по 2009 год.

Напомним, что нападение на серба было совершено в пригороде Афин. Неизвестный выстрелил в него, после чего скрылся. Футболист поступил в больницу с травмой колена.

Браво уже был арестован, однако полиция его отпустила после получения €100 тыс. в качестве залога.

Ранее наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан оценил назначение Кико Сетьена на пост тренера «Барселоны» .