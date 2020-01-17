Владимир Кличко хочет попробовать себя в UFC

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Украинский боксер Владимир Кличко, выступающий в супертяжелом весе, считает смешанные единоборства (MMA) тяжелым и жестким видом спорта, передает Business Insider.

Несмотря на это, сам спортсмен хотел бы испытать себя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Бойцам MMA приходится быть гибкими в плане умений и способностей. У них раунды длиннее. Там высокая конкуренция. Когда вижу женщин в октагоне, уважаю этот спорт еще сильнее. Думаю, я мог бы попробовать себя в UFC, хотя у меня проблемы со спиной. Кстати, в молодости я занимался дзюбдо», — поделился экс-боксер.

Напомним, что Кличко является бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе.

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