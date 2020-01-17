Олимпийский и паралимпийски комитеты примут участие в споре WADA и РУСАДА в CAS

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Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) будут принимать участие в заседании по делу о российском спорте. Об этом сообщает ТАСС.

Источник утверждает, что организации направили соответствующее сообщение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом. 19 декабря наблюдательный совет отечественного агентства вынес рекомендацию общему собранию членов РУСАДА не соглашаться с санкциями. А позже обратился в CAS.

«Единственная цель МОК и МПК — убедиться, что заявленные санкции не будут подвергаться интерпретациям и будут применяться без каких-либо дополнительных процедур», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) намерен отстаивать права спортсменов на выступление под российским флагом.