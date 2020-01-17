Умер Олег Сорокин

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На 93-ем году жизни скончался легендарный челябинский хоккеист Олег Сорокин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сорокин защищал цвета местных клубов «Дзержинец» и «Авангард» в период с 1947 по 1958 год.

За свою карьеру игрок провел 110 матчей, в которых забросил девять шайб.

Напомним, что в настоящее время челябинский «Трактор» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин пропустит игру регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс».