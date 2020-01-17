Владельцы киевского «Динамо» подали в Лондонский суд иск на Порошенко

Владельцы киевского футбольного клуба «Динамо» братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом информирует портал «Зеркало Недели».

В своем заявление Суркисы указывают на неисполнения обязательств Порошенко по покупке их доли акций ТВ-канала «1+1». Сумма сделки тогда оценивалась в € 125 млн. Соглашение о купле-продаже с рассрочкой платежа на восемь лет даже было подписано, однако затем глава государства от сделки отказался.

Как итог, Суркисы требуют от Порошенко компенсацию за невыполнение условий договора.

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